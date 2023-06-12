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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Хотів обманом повернути вилучені кошти. ДБР повідомило нову підозру “діамантовому прокурору”

Хотів обманом повернути вилучені кошти. ДБР повідомило нову підозру “діамантовому прокурору”
Фото: ДБР

Про підозру повідомили колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в процесі обшуку понад 350 тисяч доларів.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Зазначено, що у 2015 році його зі спільником викрили на хабарництві в особливо великих розмірах. Під час обшуків було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його “колеги” знайшли 102 діаманти.

– Щоб повернути вилучене, на той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому заднім числом фіктивну позику на 350 тисяч доларів. На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генпрокуратури заяву про повернення йому грошей та отримав відмову, – йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року, скориставшись ситуацією в Україні, експрокурор спробував звернутися до суду з тими ж документами, але заява залишилася без розгляду.

Отримавши повідомлення суду про таке звернення, ДБР провело експертизу та дійшло висновку, що документ, датований 15 травня 2015 року, насправді був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (тобто ще до обшуків).

Таким чином, ексзаступник підозрюється у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції станом на 22.07.2015), а також у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 384 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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Джерело: ДБР
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