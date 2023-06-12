Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно

Вчера днем на трассе из Киева в Бровары машина сбила насмерть военнослужащего добровольческого формирования территориальной громады.

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что трагедия произошла вблизи блокпоста на выезде из Киева.

За рулем автомобиля находилась сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, женщина была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Военнослужащий добровольческого формирования территориальной громады перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В СМИ пишут, что за рулем автомобиля была старший лейтенант полиции, которая сразу после ДТП вызвала скорую и осталась на месте.

Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, что 10 июня вблизи села Чупира Белоцерковского района произошла масштабная авария с участием микроавтобуса Renault и легковушки Hyundai. Погибли два человека, пятеро травмированы.

Источник : ГБР

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