Макрон о контрнаступлении ВСУ: Может длиться несколько недель, а то и месяцев
Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней, оно должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.
По его словам, украинские операции будут продолжаться “несколько недель, если не месяцев”.
— Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях, — сказал президент Франции.
Кроме этого, Макрон заявил о европейском “единстве” на фоне российской агрессии, а также подтвердил “безоговорочную поддержку Украины” со стороны Франции и объединенных стран Европы.
— Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей, а также чтобы не смогла повторить эту войну, — добавил он.
Отметим, что за прошедшую неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов.
Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. Продвижение войск наступательной группировки составляет около 6,5 км.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова