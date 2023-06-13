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Валентина Чорна, редактор ленты

Макрон о контрнаступлении ВСУ: Может длиться несколько недель, а то и месяцев

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней, оно должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

По его словам, украинские операции будут продолжаться “несколько недель, если не месяцев”.

— Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях, — сказал президент Франции.

Кроме этого, Макрон заявил о европейском “единстве” на фоне российской агрессии, а также подтвердил “безоговорочную поддержку Украины” со стороны Франции и объединенных стран Европы.

— Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей, а также чтобы не смогла повторить эту войну, — добавил он.

Отметим, что за прошедшую неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов.

Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. Продвижение войск наступательной группировки составляет около 6,5 км.

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Война в Украине, Еммануель Макрон, Російська агресія
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