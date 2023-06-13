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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Макрон про контрнаступ ЗСУ: Може тривати кілька тижнів, а то й місяців

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Український контрнаступ триває вже кілька днів, він має привести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

Про це на пресконференції заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BFMTV.

За його словами, українські операції триватимуть “кілька тижнів, якщо не місяців”.

– Український контрнаступ триває вже кілька днів. Ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів за належних умов, – сказав президент Франції.

Крім цього, Макрон заявив про європейську “єдність” на тлі російської агресії, а також підтвердив “беззастережну підтримку України” з боку Франції та об’єднаних країн Європи.

– Ми забезпечимо, щоб Росія не вийшла переможницею, а також щоб не змогла повторити цю війну, – додав він.

Зазначимо, що за минулий тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів.

Серед них – Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне. Просування військ наступального угруповання становить близько 6,5 км.

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