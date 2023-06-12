На Бахмутском направлении ВСУ продвинулись до 700 м и нанесли потери оккупантам – Череватый

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продвинулись от 250 до 700 м. При этом российские захватчики понесли потери.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. При этом украинские военные продолжают контратаковать там, где есть возможности.

– На флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага. При этом наносили потери — 66 оккупантов уничтожили, 83 получили ранения, 3 попали в плен, – сказал спикер.

ВСУ также уничтожили две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета Нона, гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

Между тем российские оккупанты также пытаются контратаковать, но безрезультатно. Так, за эти сутки произошло всего три боестолкновения на Бахмутском направлении.

Враг также 249 раз бил по украинским позициям различными типами артиллерии и совершил два авианалета.

Череватый отметил, что наши бойцы пытаются воевать креативно, используя все собственные и предоставленные партнерами силы и средства, а также пользуются каждым промахом противника.

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