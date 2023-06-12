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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися до 700 м і завдали втрат окупантам – Череватий

ЗСУ танк війна
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку Збройні сили України просунулися від 250 до 700 м. Водночас російські загарбники зазнали втрат.

Про це в ефірі  національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він розповів, що на Бахмутському напрямку тривають позиційні бої. А українські військові продовжують контратакувати там, де є можливості.

– На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога. Водночас завдали втрат – 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону, – сказав речник.

ЗСУ також знищили дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети Нона, гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад із боєприпасами.

Тим часом російські окупанти також намагаються контратакувати, але безрезультатно. Так, за цю добу відбулося загалом три боєзіткнення на Бахмутському напрямку.

Ворог також 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти.

Череватий зазначив, що наші бійці намагаються воювати креативно, використовуючи усі власні та надані партнерами сили та засоби, а також користуються кожним промахом противника.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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