Не везет оккупантам с техникой: Федоров раскрыл детали ночного взрыва в Мелитополе
В результате ночного взрыва во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные понесли потери.
Об этом в Telegram сообщил мелитопольский мэр Иван Федоров.
Он отметил, что “отминусован” тепловоз противника.
По его данным, российские захватчики используют технику для того, чтобы доставлять на фронт топливо, но каждый раз у них становится все меньше возможностей.
— Не везет оккупантам Мелитополя с техникой — быстро изнашивается… По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо, — говорит городской голова.
Напомним, что поздно ночью 12 июня в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова