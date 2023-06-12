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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не везет оккупантам с техникой: Федоров раскрыл детали ночного взрыва в Мелитополе

Вибух

В результате ночного взрыва во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные понесли потери.

Об этом в Telegram сообщил мелитопольский мэр Иван Федоров.

Он отметил, что “отминусован” тепловоз противника.

По его данным, российские захватчики используют технику для того, чтобы доставлять на фронт топливо, но каждый раз у них становится все меньше возможностей.

— Не везет оккупантам Мелитополя с техникой — быстро изнашивается… По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо, — говорит городской голова.

Напомним, что поздно ночью 12 июня в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов.

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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