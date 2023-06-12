Предварительно, точно в цель: в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов.

Партизаны из движения Атеш утверждают, что удар по российским оккупантам был очень сильным. Однако пока не уточняется, какой была главная цель для атаки.

— Не ПВО. Точно в цель, — говорится в сообщении.

Мелитополь на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 474-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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