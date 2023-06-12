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Юлия Захарченко, редактор ленты

Предварительно, точно в цель: в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов

Вибух
Фото: Pexels

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов.

Партизаны из движения Атеш утверждают, что удар по российским оккупантам был очень сильным. Однако пока не уточняется, какой была главная цель для атаки.

— Не ПВО. Точно в цель, — говорится в сообщении.

Мелитополь на карте

Взрывы в Мелитополе Запорожской области 12 июня 2023 — что известно о взрывах в Мелитополе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 474-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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