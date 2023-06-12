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Чтобы замедлить успехи ВСУ. Оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области — Силы обороны

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Войска РФ взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, это вызвало подтопление по обоим берегам реки. Таким образом оккупанты хотели замедлить наступление ВСУ.

Об этом сообщил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии Украинской правде.

— Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем взрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, они прибегли к этой тактике, когда снова взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы, — сказал он.

В то же время Шершень отметил, что такие действия россиян не влияют на продвижение Сил обороны.

По его словам, в целом на Таврическом направлении Силы обороны перешли от обороны к наступлению. Это принесло первые локальные результаты в виде освобождения села Благодатное и движения вперед на село Урожайное.

Сегодня, 12 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные зашли в село Сторожевое и подняли там государственный флаг.

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Источник: Украинская правда
Война в Украине, Дамба, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
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