Щоб сповільнити успіхи ЗСУ. Окупанти підірвали дамбу на Донеччині – Сили оборони

Війська РФ підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, це викликало підтоплення по обидва береги річки. Таким чином окупанти хотіли сповільнити наступ ЗСУ.

Про це повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі Українській правді.

– Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли, – сказав він.

Водночас Шершень зазначив, що такі дії росіян не впливають на просування Сил оборони.

За його словами, загалом на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Це принесло перші локальні результати у вигляді звільнення села Благодатне й руху вперед на село Урожайне.

Сьогодні, 12 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові зайшли у село Сторожове та підняли там державний прапор.

Джерело : Українська правда

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