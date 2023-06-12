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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Генштабе назвали потери врага за неделю на Бахмутском направлении

В Генштабе назвали потери врага за неделю на Бахмутском направлении
Фото: Getty Images

В Ростовскую область РФ из Бахмутского направления в течение последней недели ежедневно перевозят немало раненых захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка ежедневно прибывают более 50 тяжелораненых оккупантов. Госпиталь переполнен.

Кроме того, из-за нехватки количества медицинского персонала фиксируются большие показатели смертности среди этих тяжелораненых.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.

Также украинские военные сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ
Бахмут, Война в Украине, Ростов
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