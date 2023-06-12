В Генштабе назвали потери врага за неделю на Бахмутском направлении
В Ростовскую область РФ из Бахмутского направления в течение последней недели ежедневно перевозят немало раненых захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка ежедневно прибывают более 50 тяжелораненых оккупантов. Госпиталь переполнен.
Кроме того, из-за нехватки количества медицинского персонала фиксируются большие показатели смертности среди этих тяжелораненых.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.
Также украинские военные сообщили об освобождении села Нескучное Донецкой области.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова