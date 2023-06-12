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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Генштабі назвали втрати ворога за тиждень на Бахмутському напрямку

У Генштабі назвали втрати ворога за тиждень на Бахмутському напрямку
Фото: Getty Images

До Ростовської області РФ з Бахмутського напрямку впродовж останнього тижня щоденно перевозять чимало поранених загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка щоденно прибувають понад 50 важкопоранених окупантів. Госпіталь переповнений.

Крім того, через брак кількості медичного персоналу фіксуються великі показники смертності серед цих важкопоранених.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові звільнили село Макарівка Донецької області від окупантів.

Також українські воїни повідомили про звільнення села Нескучне Донецької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Бахмут, Війна в Україні, Ростов
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