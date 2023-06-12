У Генштабі назвали втрати ворога за тиждень на Бахмутському напрямку
До Ростовської області РФ з Бахмутського напрямку впродовж останнього тижня щоденно перевозять чимало поранених загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка щоденно прибувають понад 50 важкопоранених окупантів. Госпіталь переповнений.
Крім того, через брак кількості медичного персоналу фіксуються великі показники смертності серед цих важкопоранених.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові звільнили село Макарівка Донецької області від окупантів.
Також українські воїни повідомили про звільнення села Нескучне Донецької області.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова