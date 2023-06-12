Украинские военные освободили Макаровку Донецкой области — Минобороны

Украинские военные освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ на разных направлениях фронта, в частности, на тех, где проводится наступление.

По словам заместителя главы МО, деоккупированы населенные пункты Макаровка и Благодатное. В то же время на юге Украины есть продвижение на двух направлениях от 300 до 1,5 тыс. м.

Макаровка Донецкой области на карте

По словам Маляр, на Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища, ВСУ продвинулись вперед на 250 метров.

На направлениях, где украинские военные в обороне, ни одной позиции не потеряно, утверждает заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Донецкой области — Благодатного и Нескучного.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень назвал освобождение Благодатного первыми результатами контрнаступательных действий.

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