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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинские военные освободили Макаровку Донецкой области — Минобороны

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ на разных направлениях фронта, в частности, на тех, где проводится наступление.

По словам заместителя главы МО, деоккупированы населенные пункты Макаровка и Благодатное. В то же время на юге Украины есть продвижение на двух направлениях от 300 до 1,5 тыс. м.

Макаровка Донецкой области на карте

Село Макаровка Донецкой области — освобождено ВСУ от российских оккупантов 11 июня 2023

По словам Маляр, на Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища, ВСУ продвинулись вперед на 250 метров.

На направлениях, где украинские военные в обороне, ни одной позиции не потеряно, утверждает заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Донецкой области — Благодатного и Нескучного.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень назвал освобождение Благодатного первыми результатами контрнаступательных действий.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Ганна Маляр, Донецкая область, Міноборони України
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