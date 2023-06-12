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Марта Бондаренко, редактор ленты

Потери РФ на войне в Украине превысили 216 тысяч человек

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Фото: Getty Images

За минувшие сутки армия оккупантов уменьшилась на 540 человек. Всего за время войны РФ потеряла 216 180 своих военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 12.06.2023:

  • личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 3931 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7636 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем — 3746 (+10) ед.;
  • РСЗО — 601 ед.;
  • средств ПВО — 362 ед.;
  • самолетов — 314 ед.;
  • вертолетов — 299 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7) ед.;
  • крылатых ракет — 1183 ед.;
  • кораблей / катеров — 18 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10) ед.;
  • специальной техники — 510 (+1) ед.

Ранее Генштаб сообщил, что в Ростовскую область РФ с Бахмутского направления в течение последней недели перевозят немало раненых захватчиков. Только в военный госпиталь возле Персиановки ежедневно привозят более 50 тяжелораненых оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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