Потери РФ на войне в Украине превысили 216 тысяч человек
За минувшие сутки армия оккупантов уменьшилась на 540 человек. Всего за время войны РФ потеряла 216 180 своих военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ в войне на 12.06.2023:
- личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 3931 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин — 7636 (+5) ед.;
- артиллерийских систем — 3746 (+10) ед.;
- РСЗО — 601 ед.;
- средств ПВО — 362 ед.;
- самолетов — 314 ед.;
- вертолетов — 299 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7) ед.;
- крылатых ракет — 1183 ед.;
- кораблей / катеров — 18 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10) ед.;
- специальной техники — 510 (+1) ед.
Ранее Генштаб сообщил, что в Ростовскую область РФ с Бахмутского направления в течение последней недели перевозят немало раненых захватчиков. Только в военный госпиталь возле Персиановки ежедневно привозят более 50 тяжелораненых оккупантов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова