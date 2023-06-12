Потери РФ на войне в Украине превысили 216 тысяч человек

За минувшие сутки армия оккупантов уменьшилась на 540 человек. Всего за время войны РФ потеряла 216 180 своих военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 12.06.2023:

личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано;

танков — 3931 (+5) ед.;

боевых бронированных машин — 7636 (+5) ед.;

артиллерийских систем — 3746 (+10) ед.;

РСЗО — 601 ед.;

средств ПВО — 362 ед.;

самолетов — 314 ед.;

вертолетов — 299 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7) ед.;

крылатых ракет — 1183 ед.;

кораблей / катеров — 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10) ед.;

специальной техники — 510 (+1) ед.

Ранее Генштаб сообщил, что в Ростовскую область РФ с Бахмутского направления в течение последней недели перевозят немало раненых захватчиков. Только в военный госпиталь возле Персиановки ежедневно привозят более 50 тяжелораненых оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

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