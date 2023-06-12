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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати РФ на війні в України перевищили 216 тисяч осіб

російські російський військовий
Фото: Getty Images

За минулу добу армія окупантів зменшилася на 540 осіб. Усього за час війни РФ втратила 216 180 своїх військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 12.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3931 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 3746 (+10) од.;
  • РСЗВ – 601 од.;
  • засобів ППО ‒ 362 од.;
  • літаків – 314 од.;
  • гелікоптерів – 299 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7) од.;
  • крилатих ракет – 1183 од.;
  • кораблів /катерів ‒ 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 510 (+1) од.

Раніше Генштаб повідомив, що до Ростовської області РФ із Бахмутського напрямку впродовж останнього тижня перевозять чимало поранених загарбників. Лише до військового госпіталю біля Персіанівки щоденно привозять понад 50 важкопоранених окупантів.

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Бої на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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