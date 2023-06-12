Втрати РФ на війні в України перевищили 216 тисяч осіб

За минулу добу армія окупантів зменшилася на 540 осіб. Усього за час війни РФ втратила 216 180 своїх військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 12.06.2023:

особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3931 (+5) од.;

бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од.;

артилерійських систем – 3746 (+10) од.;

РСЗВ – 601 од.;

засобів ППО ‒ 362 од.;

літаків – 314 од.;

гелікоптерів – 299 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7) од.;

крилатих ракет – 1183 од.;

кораблів /катерів ‒ 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од.;

спеціальної техніки ‒ 510 (+1) од.

Раніше Генштаб повідомив, що до Ростовської області РФ із Бахмутського напрямку впродовж останнього тижня перевозять чимало поранених загарбників. Лише до військового госпіталю біля Персіанівки щоденно привозять понад 50 важкопоранених окупантів.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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