Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины
На данный момент еще слишком рано говорить о направлении контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Так считает государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Guardian.
По его словам, Вашингтон уверен, что Киев и в дальнейшем будет иметь успех в попытках вернуть свои земли, захваченные Россией.
— Успех в контрнаступлении сделает две вещи — укрепит ее (Украины, — Ред.) позицию за любым столом переговоров, который может появиться, и, возможно, заставит Путина наконец сосредоточиться на переговорах для прекращения войны, которую он начал, — сказал Блинкен на пресс-конференции, цитирует AFP.
Блинкен заявил, что США решительно настроены максимизировать свою поддержку Украины, чтобы она могла достичь успеха на поле боя.
На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно ожидать “мощный” пакет политической и практической поддержки Украины, добавил госсекретарь США.
Отметим, что ВСУ уже начали наступательные действия в Донецком и Таврическом операционных районах.
За прошедшую неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов. Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова