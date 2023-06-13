Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В ответ на критику Зеленского в ООН заявили, что не занимаются физическим спасением людей
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
Срочно
Один человек погиб, трое травмированы: над Звягелем сбито ракету
Срочно
На Ровенщине прогремели взрывы: что известно
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

На данный момент еще слишком рано говорить о направлении контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Так считает государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Guardian.

По его словам, Вашингтон уверен, что Киев и в дальнейшем будет иметь успех в попытках вернуть свои земли, захваченные Россией.

— Успех в контрнаступлении сделает две вещи — укрепит ее (Украины, — Ред.) позицию за любым столом переговоров, который может появиться, и, возможно, заставит Путина наконец сосредоточиться на переговорах для прекращения войны, которую он начал, — сказал Блинкен на пресс-конференции, цитирует AFP.

Блинкен заявил, что США решительно настроены максимизировать свою поддержку Украины, чтобы она могла достичь успеха на поле боя.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно ожидать “мощный” пакет политической и практической поддержки Украины, добавил госсекретарь США.

Отметим, что ВСУ уже начали наступательные действия в Донецком и Таврическом операционных районах.

За прошедшую неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов. Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Читайте также
Подняли государственный флаг: ВСУ освободили село Сторожевое в Донецкой области
Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины

Война в Украине, Энтони Блинкен, Російська агресія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
У партнеров нет сомнений, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС — Кулеба
Дмитро Кулеба
Украинские военные освободили Лобково и Левадное — Минобороны
Українські військові
Вода прибывала на глазах: как происходила эвакуация из затопленной Херсонской области
Евакуація з Херсона
Из-за подтопления Херсона погибли еще двое мирных жителей — глава ОВА
Херсон
Россия усилила полицейский режим в Крыму, особенно на въездах на мост — ЦНС
керченський міст
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (12.06.2023)
Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 19:30 (12.06.2023)
Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 19:00 (12.06.2023)
Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:30 (12.06.2023)
Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь