Слишком рано говорить о направлении: Блинкен высказался о контрнаступлении Украины

На данный момент еще слишком рано говорить о направлении контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Так считает государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Guardian.

По его словам, Вашингтон уверен, что Киев и в дальнейшем будет иметь успех в попытках вернуть свои земли, захваченные Россией.

— Успех в контрнаступлении сделает две вещи — укрепит ее (Украины, — Ред.) позицию за любым столом переговоров, который может появиться, и, возможно, заставит Путина наконец сосредоточиться на переговорах для прекращения войны, которую он начал, — сказал Блинкен на пресс-конференции, цитирует AFP.

Блинкен заявил, что США решительно настроены максимизировать свою поддержку Украины, чтобы она могла достичь успеха на поле боя.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно ожидать “мощный” пакет политической и практической поддержки Украины, добавил госсекретарь США.

Отметим, что ВСУ уже начали наступательные действия в Донецком и Таврическом операционных районах.

За прошедшую неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов. Среди них — Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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