84% украинцев не считают, что испытывают притеснения из-за русского языка — опрос
В Украине нет проблем с использованием русского языка, а русскоязычные граждане не испытывают притеснений.
Такое мнение высказали в ходе опроса 84% украинцев.
Оно проводилось с 26 мая по 5 июня 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Среди жителей Востока так считают 85%, а среди южан – 81%.
Только 8% украинцев полагают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям (в мае 2022 года показатель равнялся 5%).
Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считает, что никаких притеснений или преследований нет. 13% считают, что такие притеснения имеют место.
В то же время в выборке было 32 респондента (с 984), которые идентифицировали себя как россияне по национальности. Среди них только шестеро усмотрели притеснения из-за русского языка, а 25 считают, что никаких проблем нет.
Опрос проводился в ходе телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Были опрошены 984 респондента от 18 лет и старше, которые проживают в подконтрольных Украине регионах.
— В целом мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественное настроение населения, — подчеркнули в КМИС.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова