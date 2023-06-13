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Малиновская Ангелина, редактор ленты

84% украинцев не считают, что испытывают притеснения из-за русского языка — опрос

українці за кордоном
Фото: Pexels

В Украине нет проблем с использованием русского языка, а русскоязычные граждане не испытывают притеснений.

Такое мнение высказали в ходе опроса 84% украинцев.

Оно проводилось с 26 мая по 5 июня 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

 

Среди жителей Востока так считают 85%, а среди южан – 81%.

 

Только 8% украинцев полагают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям (в мае 2022 года показатель равнялся 5%).

 

Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считает, что никаких притеснений или преследований нет. 13% считают, что такие притеснения имеют место.

В то же время в выборке было 32 респондента (с 984), которые идентифицировали себя как россияне по национальности. Среди них только шестеро усмотрели притеснения из-за русского языка, а 25 считают, что никаких проблем нет.

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Опрос проводился в ходе телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Были опрошены 984 респондента от 18 лет и старше, которые проживают в подконтрольных Украине регионах.

— В целом мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественное настроение населения, — подчеркнули в КМИС.

Война в Украине, Опрос, Російська мова, Українська мова
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