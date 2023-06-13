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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

84% українців не вважають, що зазнають утисків через російську мову – опитування

українці за кордоном
Фото: Pexels

В Україні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків.

Таку думку під час опитування висловили 84% українців.

Воно проводилося з 26 травня по 5 червня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

 

Зокрема, серед жителів Сходу так вважають 85%, а серед мешканців Півдня – 81%.

 

Лише 8% українців гадають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 5%).

 

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає. 13% вважають, що такі утиски мають місце.

Водночас у вибірці було 32 респонденти (з 984), які  ідентифікують себе за національністю як росіяни. Серед них лише шестеро бачать утиски через російську мову, а 25 вважають, що жодних проблем немає.

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Опитування проводилося під час телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитано 984 респонденти від 18 років і старше, що мешкають у всіх підконтрольних Україні регіонах.

– Загалом ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення, – наголосили у КМІС.

Війна в Україні, Опитування, Російська мова, Українська мова
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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