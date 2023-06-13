Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны

Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Фото: Getty Images

Россияне бегут с севера Крыма на территорию РФ, а коллаборанты, представители так называемых “администраций” – вглубь полуострова.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения Атеш.

Так, часть оккупационной “администрации” города Армянск выехала вглубь Крыма. В то же время россияне, приехавшие на полуостров после начала его оккупации, выезжают из северных районов в РФ.

– Понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма к себе на болота. Особенно это заметно в Армянске и Джанкое, — отмечается в сообщении.

Крим - карта

Карта: Google maps

По данным партизанского движения, так называемые “правоохранительные органы” оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность в Крыму. Они стали чаще проверять документы и автомобили, особенно в Джанкое и Армянске.

А работникам “полиции” не разрешают уходить в отпуска или на пенсию.

Все это свидетельствует о том, что российские захватчики действительно обеспокоены продвижением украинских войск на юге Украины. Рашисты готовятся к обороне и ищут диверсантов.

На днях появилась информация, что оккупанты начали эвакуационные мероприятия в северных районах Крыма. В первую очередь рашисты планируют вывезти представителей оккупационных “администраций”, их семьи, технику и документы. Оккупанты также составляют списки материально-культурных ценностей, которые планируют украсть и вывезти в РФ.

По данным украинской разведки, РФ готовит техногенную катастрофу в Крыму – на химическом заводе Крымский титан, территорию которого минируют российские инженерные подразделения. В ГУР Минобороны Украины объяснили, что дальнейшие действия оккупантов могут быть разными: от демонстративного шантажа до теракта.

Читайте также
Катастрофа масштабов ЧАЭС с кислотными дождями: чем грозит подрыв Россией завода Крымский титан
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны

Источник: Telegram-канал Атеш

Война в Украине, Крым, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею — отчет ООН
Кім Чен Ин
Зачем вам столько оружия? Подоляк обратился к союзникам, чья техника покрыта пылью в ангарах
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Оккупанты ежедневно подрывают гидротехнические сооружения, где контратакуют ВСУ – Минобороны
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Обоим было по 22 года: в результате атаки РФ по дому в Кривом Роге погибли супруги
Давід і Ксенія Епельман
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь