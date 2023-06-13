Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны

Россияне бегут с севера Крыма на территорию РФ, а коллаборанты, представители так называемых “администраций” – вглубь полуострова.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения Атеш.

Так, часть оккупационной “администрации” города Армянск выехала вглубь Крыма. В то же время россияне, приехавшие на полуостров после начала его оккупации, выезжают из северных районов в РФ.

– Понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма к себе на болота. Особенно это заметно в Армянске и Джанкое, — отмечается в сообщении.

По данным партизанского движения, так называемые “правоохранительные органы” оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность в Крыму. Они стали чаще проверять документы и автомобили, особенно в Джанкое и Армянске.

А работникам “полиции” не разрешают уходить в отпуска или на пенсию.

Все это свидетельствует о том, что российские захватчики действительно обеспокоены продвижением украинских войск на юге Украины. Рашисты готовятся к обороне и ищут диверсантов.

На днях появилась информация, что оккупанты начали эвакуационные мероприятия в северных районах Крыма. В первую очередь рашисты планируют вывезти представителей оккупационных “администраций”, их семьи, технику и документы. Оккупанты также составляют списки материально-культурных ценностей, которые планируют украсть и вывезти в РФ.

По данным украинской разведки, РФ готовит техногенную катастрофу в Крыму – на химическом заводе Крымский титан, территорию которого минируют российские инженерные подразделения. В ГУР Минобороны Украины объяснили, что дальнейшие действия оккупантов могут быть разными: от демонстративного шантажа до теракта.

Источник: Telegram-канал Атеш

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.