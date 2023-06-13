Окупанти тікають з півночі Криму вглиб півострова та до РФ – партизани

Росіяни тікають із півночі Криму на територію РФ, а колаборанти, представники так званих “адміністрацій” – вглиб півострова.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху Атеш.

Так, частина окупаційної “адміністрації” міста Армянськ виїхала вглиб Криму. Водночас росіяни, які приїхали на півострів після початку його окупації, виїжджають із північних районів до РФ.

– Росіяни, які “понаїхали”, виїжджають з північних районів Криму до себе на болота. Особливо це помітно в Армянську та Джанкої, – зазначається в повідомленні.

За даними партизанського руху, так звані “правоохоронні органи” окупантів посилюють контррозвідувальну діяльність у Криму. Вони почали значно частіше перевіряти документи й автомобілі, особливо в Джанкої та Армянську.

А працівникам “поліції” не дозволяють іти у відпустки чи на пенсію.

Усе це свідчить про те, що російські загарбники дійсно занепокоєні через рух українських військ на півдні України. Рашисти готуються до оборони та шукають диверсантів.

Днями з’явилася інформація, що окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах Криму. Передусім рашисти планують вивезти представників окупаційних “адміністрацій”, їхні сім’ї, техніку та документи. Окупанти також складають списки матеріально-культурних цінностей, які планують викрасти та вивезти до РФ.

За даними української розвідки, РФ готує техногенну катастрофу в Криму – на хімічному заводі Кримський титан, територію якого мінують російські інженерні підрозділи. В ГУР Міноборони України пояснили, що подальші дії окупантів можуть бути різними: від демонстративного шантажу до теракту.

Джерело: Telegram-канал Атеш

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.