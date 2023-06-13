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Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ продолжает войну против жилых домов: Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу

РФ продолжает войну против жилых домов: Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия продолжает ракетами бить именно по мирным городам и людям.

По его словам, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.

Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. К сожалению, там есть погибшие и раненые.

— Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать, — заявил глава государства.

Президент опубликовал видео из Кривого Рога, куда прилетели вражеские ракеты. На кадрах видно, как горят квартиры, выбиты окна, машины во дворе полностью выгорели.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что под завалами домов, куда прилетели российские ракеты, может находиться семь человек.

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, во время вражеской ракетной атаки на область военные Воздушного командования Восток сбили три ракеты.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Лысак

Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Кривой Рог, Ракетные удары России
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Оксана Михайлова
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