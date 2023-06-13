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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ продовжує війну проти житлових будинків: Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу

РФ продовжує війну проти житлових будинків: Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-терорист Росія продовжує ракетами гатити саме по мирних містах та людях.

За його словами, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.

Рятувальна операція у Кривому Розі триває. На жаль, там є загиблі та поранені.

– Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть, – заявив очільник держави.

Президент опублікував відео з Кривого Рогу, куди прилетіли ворожі ракети. На кадрах видно, як палають квартири, вибиті вікна, автівки у дворі вщент вигоріли.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що під завалами будинків, куди прилетіли російські ракети, може перебувати сім людей.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під час ворожої ракетної атаки на область військові Повітряного командування Схід збили три ракети.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Лисак

Володимир Зеленський, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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