Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Украина Срочно
Срочно
Бедрак Виктория, редактор ленты

В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр

Вибух

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, громкий одиночный взрыв около получаса назад слышали жители на севере города.

Кроме того, за час до этого глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре.

Поздно ночью 12 июня в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. В результате прилетов российские военные понесли потери.

Читайте также
ФСБ завезли во временно оккупированный Мелитополь отряды обученных шпионов — Федоров
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине изменили правила выезда детей за границу с доверенностью — что известно
дитина
РФ пытается вернуть Макаровку под свой контроль, стирая с лица земли — ВСУ
Звільнена Макарівка
На Бахмутском направлении активность врага уменьшилась — Череватый
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
Укриття
Речь идет о 41 единице: Украина подала в Австралию запрос по истребителям F-18
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь