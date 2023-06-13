В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, громкий одиночный взрыв около получаса назад слышали жители на севере города.
Кроме того, за час до этого глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре.
Поздно ночью 12 июня в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. В результате прилетов российские военные понесли потери.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова