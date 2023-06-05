ФСБ завезли во временно оккупированный Мелитополь отряды обученных шпионов — Федоров

ФСБ завезли во временно оккупированный Мелитополь отряды обученных шпионов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что о том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные нелюди выискивают патриотически настроенных граждан.

– С какой целью это делается и что может ожидать наших людей, остается только догадываться. Поэтому обращаюсь к мелитопольцам! Будьте осторожны и осмотрительны. Верю, осталось еще немного подождать, – отметил Федоров.

Напомним, накануне на временно оккупированной территории Запорожской области прогремела серия взрывов. В районе поселка Обильное была уничтожена вражеская группировка, которая располагалась на территории промышленного предприятия, изготавливающего минометы.

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