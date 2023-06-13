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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У центрі та на півночі Мелітополя було чутно вибухи – мер

Вибух

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, гучний одиночний вибух близько пів години тому чули мешканці на півночі міста.

Окрім того, за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі.

Пізно вночі 12 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів. У результаті прильотів російські військові зазнали втрат.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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