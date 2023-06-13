У центрі та на півночі Мелітополя було чутно вибухи – мер
В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, гучний одиночний вибух близько пів години тому чули мешканці на півночі міста.
Окрім того, за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі.
Пізно вночі 12 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів. У результаті прильотів російські військові зазнали втрат.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова