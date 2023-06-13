В подтопленном селе под Херсоном обнаружили большое пятно нефтепродуктов
На Херсонщине в селе Камышаны, которое было подтоплено из-за подрыва российскими оккупантами плотины ГЭС, обнаружили большое пятно нефтепродуктов.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в видеообращении в Telegram.
По его словам, этим вопросом сейчас занимается власть и собирается ликвидировать последствия. Он добавил, для того, чтобы собрать должным образом нефтяные продукты, нужно подождать, пока спадет вода.
— Что касается Камышан, то на сегодня вода еще полностью не отошла, но коммунальные службы и работники ГСЧС работают на ликвидации последствий и выкачке воды из подвальных помещений, — сказал Мрочко.
Он сообщил, что в Степановском старостате откачивают помпами воду из подвальных помещений.
В Антоновке, которая находится под постоянными обстрелами, есть подтопление улицы. Туда завезли помпы, со временем подвезут шланги, чтобы можно было выкачивать воду и ил.
Руководитель громады заверил, что гуманитарная помощь жителям всех трех старостатов предоставляется, и нареканий нет.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш