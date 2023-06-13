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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В подтопленном селе под Херсоном обнаружили большое пятно нефтепродуктов

В подтопленном селе под Херсоном обнаружили большое пятно нефтепродуктов
Фото: МВД

На Херсонщине в селе Камышаны, которое было подтоплено из-за подрыва российскими оккупантами плотины ГЭС, обнаружили большое пятно нефтепродуктов.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в видеообращении в Telegram.

По его словам, этим вопросом сейчас занимается власть и собирается ликвидировать последствия. Он добавил, для того, чтобы собрать должным образом нефтяные продукты, нужно подождать, пока спадет вода.

— Что касается Камышан, то на сегодня вода еще полностью не отошла, но коммунальные службы и работники ГСЧС работают на ликвидации последствий и выкачке воды из подвальных помещений, — сказал Мрочко.

Камышаны — в подтопленном селе на Херсонщине обнаружили пятно нефтепродуктов

Скриншот: Deepstatemap

Он сообщил, что в Степановском старостате откачивают помпами воду из подвальных помещений.

В Антоновке, которая находится под постоянными обстрелами, есть подтопление улицы. Туда завезли помпы, со временем подвезут шланги, чтобы можно было выкачивать воду и ил.

Руководитель громады заверил, что гуманитарная помощь жителям всех трех старостатов предоставляется, и нареканий нет.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Херсонская область
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