У підтопленому селі під Херсоном виявили велику пляму нафтопродуктів
На Херсонщині у селі Комишани, яке було підтоплено через підрив російськими окупантами греблі ГЕС, виявили велику пляму нафтопродуктів.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у відеозверненні у Telegram.
За його словами, цим питанням зараз займається влада та збирається ліквідувати наслідки. Він додав, для того, щоб зібрати належним чином нафтові продукти, потрібно почекати, доки спаде вода.
— Щодо Комишан, то на сьогодні вода ще повністю не відійшла, та комунальні служби і працівники ДСНС вживають заходів щодо ліквідації наслідків і викачування води з підвальних приміщень, – сказав Мрочко.
Він поінформував, що у Степанівському старостаті відкачують помпами воду з підвальних приміщень.
В Антонівці, яка перебуває під постійними обстрілами, є підтоплення вулиці. Туди завезли помпи, згодом підвезуть шланги, щоб можна було викачувати воду та мул.
Очільник громади запевнив, що гуманітарна допомога жителям усіх трьох старостатів надається, тож нарікань немає.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш