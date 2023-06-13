У підтопленому селі під Херсоном виявили велику пляму нафтопродуктів

На Херсонщині у селі Комишани, яке було підтоплено через підрив російськими окупантами греблі ГЕС, виявили велику пляму нафтопродуктів.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у відеозверненні у Telegram.

За його словами, цим питанням зараз займається влада та збирається ліквідувати наслідки. Він додав, для того, щоб зібрати належним чином нафтові продукти, потрібно почекати, доки спаде вода.

— Щодо Комишан, то на сьогодні вода ще повністю не відійшла, та комунальні служби і працівники ДСНС вживають заходів щодо ліквідації наслідків і викачування води з підвальних приміщень, – сказав Мрочко.

Він поінформував, що у Степанівському старостаті відкачують помпами воду з підвальних приміщень.

В Антонівці, яка перебуває під постійними обстрілами, є підтоплення вулиці. Туди завезли помпи, згодом підвезуть шланги, щоб можна було викачувати воду та мул.

Очільник громади запевнив, що гуманітарна допомога жителям усіх трьох старостатів надається, тож нарікань немає.

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