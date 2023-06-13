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ВСУ ликвидировали российского генерал-майора — Штефан

ВСУ ликвидировали российского генерал-майора — Штефан

Украинские военные ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева и еще ряд старших офицеров штаба.

Об этом сообщил офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Оккупанты утверждают, что Горячев погиб в результате ракетного удара в Запорожской области.

Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье. Позже командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был командиром 5 танковой бригады, затем назначен начальником штаба.

Всего общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 216 650 убитыми.

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Источник: Анатолий Штефан

Война в Украине, Росія
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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