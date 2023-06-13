ВСУ ликвидировали российского генерал-майора — Штефан
Украинские военные ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева и еще ряд старших офицеров штаба.
Об этом сообщил офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Оккупанты утверждают, что Горячев погиб в результате ракетного удара в Запорожской области.
Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье. Позже командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был командиром 5 танковой бригады, затем назначен начальником штаба.
Всего общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 216 650 убитыми.
Источник: Анатолий Штефан
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