ВСУ ликвидировали российского генерал-майора — Штефан

Украинские военные ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева и еще ряд старших офицеров штаба.

Об этом сообщил офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Оккупанты утверждают, что Горячев погиб в результате ракетного удара в Запорожской области.

Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье. Позже командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был командиром 5 танковой бригады, затем назначен начальником штаба.

Всего общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 216 650 убитыми.

Источник: Анатолий Штефан

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