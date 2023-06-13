ЗСУ ліквідували російського генерал-майора – Штефан
Українські військові ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще кількох старших офіцерів штабу.
Про це повідомив офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Окупанти стверджують, що Горячов загинув внаслідок ракетного удару у Запорізькій області.
Горячов був начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї. Згодом командував 27 бригадою, 201 військовою базою у Таджикистані. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5 танкової бригади, потім призначений начальником штабу.
Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнули 216 650 вбитими.
Джерело: Анатолій Штефан
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова