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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ ліквідували російського генерал-майора – Штефан

ЗСУ ліквідували російського генерал-майора – Штефан

Українські військові ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще кількох старших офіцерів штабу.

Про це повідомив офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Окупанти стверджують, що Горячов загинув внаслідок ракетного удару у Запорізькій області.

Горячов був начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї. Згодом командував 27 бригадою, 201 військовою базою у Таджикистані. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5 танкової бригади, потім призначений начальником штабу.

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнули 216 650 вбитими.

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Джерело: Анатолій Штефан

Війна в Україні, Росія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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