ЗСУ ліквідували російського генерал-майора – Штефан

Українські військові ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще кількох старших офіцерів штабу.

Про це повідомив офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Окупанти стверджують, що Горячов загинув внаслідок ракетного удару у Запорізькій області.

Горячов був начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї. Згодом командував 27 бригадою, 201 військовою базою у Таджикистані. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5 танкової бригади, потім призначений начальником штабу.

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнули 216 650 вбитими.

Джерело: Анатолій Штефан

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.