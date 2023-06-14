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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Боится диверсий: Россия увеличила количество боевых дельфинов в Севастополе

дельфін
Фото: Unsplash

Россия, вероятно, удвоила количество боевых дельфинов, которые защищают Севастопольскую военно-морскую базу в Крыму. Об этом свидетельствуют данные, полученные изданием Naval News.

Отмечается, что с помощью, в частности, тренированных дельфинов россияне пытаются усилить оборону своей базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе.

Согласно анализу, количество тренированных дельфинов выросло с 3-4 до 6-7. Это означает, что дельфиньи патрули могли участиться и, возможно, охватывать большую территорию.

РФ удвоила количество боевых дельфинов для защиты Севастопольской бухты — СМИ

Источник: Naval News

Это может быть связано с тем, что оккупанты “опасаются угрозы атаки со стороны спецподразделений Украины”. Уточняется, что патрулирование акватории вокруг Севастопольской бухты участилось и теперь охватывает большую площадь.

Главная цель таких патрулей — защитить флот от водолазов, которые могут попытаться провести атаку. В издании сообщают, что боевые дельфины — часть многоуровневой обороны Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Также туда входят корабли специального назначения, вертолеты, катера и тому подобное.

Россия уже давно тренирует дельфинов в военных целях, используя водных млекопитающих для поиска объектов или отпугивания вражеских водолазов.

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кримський міст

Источник: Naval News

Война в Украине, Дельфін, Крым, Росія
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