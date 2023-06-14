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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Крыму компания Черноморнефтегаз разрабатывает планы эвакуации сотрудников — ГУР

кримський міст
Фото: Pixabay

Российская компания Черноморнефтегаз, базирующаяся в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова Крым.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

В разведке отметили, что подобную информацию ежедневно получают от неравнодушных жителей жители временно-оккупированных территорий. В ГУР отметили, что именно их вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года.

В разведке попросили и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

  • пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  • складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
  • штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
  • мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Информацию можно сообщать в официальном боте @povertaemosvoe_bot.

Ранее в украинской разведке подтвердили минирование оккупантами химического завода Крымский титан, который расположен вблизи Армянска на севере временно оккупированного полуострова.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что власти рассматривают все возможные сценарии, к которым может прибегнуть государство-террорист.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Крым, Разведка
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