В Крыму компания Черноморнефтегаз разрабатывает планы эвакуации сотрудников — ГУР

Российская компания Черноморнефтегаз, базирующаяся в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова Крым.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

В разведке отметили, что подобную информацию ежедневно получают от неравнодушных жителей жители временно-оккупированных территорий. В ГУР отметили, что именно их вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года.

В разведке попросили и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

точек размещения, хранения и ремонта военной техники;

мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Информацию можно сообщать в официальном боте @povertaemosvoe_bot.

Ранее в украинской разведке подтвердили минирование оккупантами химического завода Крымский титан, который расположен вблизи Армянска на севере временно оккупированного полуострова.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что власти рассматривают все возможные сценарии, к которым может прибегнуть государство-террорист.

Источник : ГУР

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