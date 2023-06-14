В Крыму компания Черноморнефтегаз разрабатывает планы эвакуации сотрудников — ГУР
Российская компания Черноморнефтегаз, базирующаяся в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова Крым.
Об этом сообщило Главное управление разведки.
В разведке отметили, что подобную информацию ежедневно получают от неравнодушных жителей жители временно-оккупированных территорий. В ГУР отметили, что именно их вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года.
В разведке попросили и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:
- пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
- мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
- штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
- мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).
Информацию можно сообщать в официальном боте @povertaemosvoe_bot.
Ранее в украинской разведке подтвердили минирование оккупантами химического завода Крымский титан, который расположен вблизи Армянска на севере временно оккупированного полуострова.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что власти рассматривают все возможные сценарии, к которым может прибегнуть государство-террорист.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш