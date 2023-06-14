Боїться диверсій: Росія збільшила кількість бойових дельфінів у Севастополі
Росія, ймовірно, подвоїла кількість бойових дельфінів, які захищають Севастопольську військово-морську базу в Криму. Про це свідчать дані, отримані виданням Naval News.
Зазначається, що за допомогою, зокрема, тренованих дельфінів росіяни намагаються посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі.
Згідно з аналізом, кількість тренованих дельфінів зросла з 3-4 до 6-7. Це означає, що дельфінячі патрулі могли почастішати і, можливо, охоплювати більшу територію.
Це може бути пов’язане з тим, що окупанти “побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України”. Уточнюється, що патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу.
Головна мета таких патрулів – захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку. У виданні повідомляють, що бойові дельфіни – частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Також туди входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери тощо.
Росія вже давно тренує дельфінів у військових цілях, використовуючи водних ссавців для пошуку об’єктів або відлякування ворожих водолазів.
Джерело: Naval News
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