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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Боїться диверсій: Росія збільшила кількість бойових дельфінів у Севастополі

дельфін
Фото: Unsplash

Росія, ймовірно, подвоїла кількість бойових дельфінів, які захищають Севастопольську військово-морську базу в Криму. Про це свідчать дані, отримані виданням Naval News.

Зазначається, що за допомогою, зокрема, тренованих дельфінів росіяни намагаються посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі.

Згідно з аналізом, кількість тренованих дельфінів зросла з 3-4 до 6-7. Це означає, що дельфінячі патрулі могли почастішати і, можливо, охоплювати більшу територію.

РФ подвоїла кількість бойових дельфінів для захисту Севастопольської бухти – ЗМІ

Джерело: Naval News

Це може бути пов’язане з тим, що окупанти “побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України”. Уточнюється, що патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу.

Головна мета таких патрулів – захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку. У виданні повідомляють, що бойові дельфіни – частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Також туди входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери тощо.

Росія вже давно тренує дельфінів у військових цілях, використовуючи водних ссавців для пошуку об’єктів або відлякування ворожих водолазів.

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кримський міст

Джерело: Naval News

Війна в Україні, Дельфін, Крим, Росія
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