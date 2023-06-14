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Валентина Чорна, редактор ленты

В результате взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги: Федоров рассказал о потерях оккупантов

залізниця
Фото: Depositphotos

В результате вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги, по которой двигался поезд из Днепрорудного с похищенной оккупантами железной рудой.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

— Как следствие: минус 5 вагонов, которые сошли с рельсов и легли отдыхать; минус 50 метров пути и заблокирован логистический путь. Оккупанты традиционно согнали военных для поиска диверсантов. Однако никак не поймут: все украинское против них — и население, и пути, и земля, — подчеркнул мэр.

Также Федоров отметил, что благодаря наличию широкой сети железнодорожных путей и узловой станции оккупанты превратили Мелитополь в хаб для транспортировки военных и техники на Запорожскую линию фронта.

На обратном пути россияне через город везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска, и далее на РФ.

Напомним, что 13 июня Федоров сообщал, что в центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы.

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Іван Федоров, Война в Украине, Мелітополь, Російська агресія
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