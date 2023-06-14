В результате взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги: Федоров рассказал о потерях оккупантов
В результате вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги, по которой двигался поезд из Днепрорудного с похищенной оккупантами железной рудой.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
— Как следствие: минус 5 вагонов, которые сошли с рельсов и легли отдыхать; минус 50 метров пути и заблокирован логистический путь. Оккупанты традиционно согнали военных для поиска диверсантов. Однако никак не поймут: все украинское против них — и население, и пути, и земля, — подчеркнул мэр.
Также Федоров отметил, что благодаря наличию широкой сети железнодорожных путей и узловой станции оккупанты превратили Мелитополь в хаб для транспортировки военных и техники на Запорожскую линию фронта.
На обратном пути россияне через город везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска, и далее на РФ.
Напомним, что 13 июня Федоров сообщал, что в центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы.
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