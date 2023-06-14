Внаслідок вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці: Федоров розповів про втрати окупантів
Внаслідок вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці, якою рухався потяг із Дніпрорудного з викраденою окупантами залізною рудою.
Про це у Telegram повідомив мер міста Іван Федоров.
– Як наслідок: мінус 5 вагонів, які зійшли з рейок і лягли відпочивати; мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях. Окупанти традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів. Проте ніяк не зрозуміють: все українське проти них – і населення, і шляхи, і земля, – наголосив мер.
Також Федоров зазначив, що завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції окупанти перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту.
На зворотньому шляху росіяни через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів у бік Криму або Новоазовська, й далі на РФ.
Нагадаємо, що 13 червня Федоров повідомляв, що у центрі та на півночі Мелітополя було чутно вибухи.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш