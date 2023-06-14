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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Внаслідок вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці: Федоров розповів про втрати окупантів

залізниця
Фото: Depositphotos

Внаслідок вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці, якою рухався потяг із Дніпрорудного з викраденою окупантами залізною рудою.

Про це у Telegram повідомив мер міста Іван Федоров.

– Як наслідок: мінус 5 вагонів, які зійшли з рейок і лягли відпочивати; мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях. Окупанти традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів. Проте ніяк не зрозуміють: все українське проти них – і населення, і шляхи, і земля, – наголосив мер.

Також Федоров зазначив, що завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції окупанти перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту.

На зворотньому шляху росіяни через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів у бік Криму або Новоазовська, й далі на РФ.

Нагадаємо, що 13 червня Федоров повідомляв, що у центрі та на півночі Мелітополя було чутно вибухи.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Мелітополь, Російська агресія
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