Все впереди. Настоящего контрнаступления ВСУ мы еще не увидели — президент Чехии

Настоящего контрнаступления ВСУ мы еще не увидели, сейчас происходят формирующие операции.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода.

— Мы увидели начало, которое является, скажем так, умеренным. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями, — сказал он.

По словам президента Чехии, все, чего украинским войскам не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года “со всеми связанными трудностями”.

Он отметил, что подготовка к контрнаступлению длилась месяцы, “и это вполне естественно”, потому что для того, чтобы подготовить значительные военные силы, обеспечить их техникой, обучить, получить достаточно ресурсов всех видов, нужно много времени. Это также требует больших усилий всех людей, которые вовлечены.

— Поэтому даже если мы оцениваем контрнаступление с этой технической точки зрения, то подготовка к новому наступлению снова займет значительное время, — подчеркнул Петр Павел.

Он также добавил, что страны видят “окно возможностей в этом году”, и это означает, что “понадобится минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность”.

Ранее в Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия, имеют частичный успех.

Источник : Радио Свобода

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