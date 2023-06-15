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Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ уже используют истребители МиГ-29, предоставленные Польшей и Словакией – Генштаб

ВСУ уже используют истребители МиГ-29, предоставленные Польшей и Словакией – Генштаб
Фото: Getty Images

Украинские военные уже используют многоцелевые истребители МиГ-29, полученные в этом году от Польши и Словакии.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, МиГ-29 в июне стали в строй в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Громов поблагодарил союзников за поддержку и выразил надежду, что скоро в украинском небе появятся и многофункциональные легкие истребители F-16.

– В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии… Надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время, – подчеркнул генерал.

Громов рассказал, что с начала июня силы ПВО уничтожили 74% випущенных РФ крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотников.

Он также напомнил об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны 300-го российского вертолета. Им стал ударный многоцелевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

– Таким образом, количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов, — уточнил Громов.

Он также проинформировал, что применение врагом тактической авиации на линии боевого столкновения малоэффективно благодаря эшелонированной системе ПВО наших войск.

В то же время оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей, сбрасывая управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры и дома украинцев.

Как известно, весной Словакия отправила Украине 13 истребителей МиГ-29. В Польше в начале мая отчитывались о предоставлении 10 таких боевых самолетов.

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Источник: Военное телевидение Украины

Война в Украине, Истребители для Украины, ВСУ, Польша, Словакия
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