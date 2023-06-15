ЗСУ вже використовують винищувачі МіГ-29, надані Польщею та Словаччиною – Генштаб

Українські військові вже застосовують багатоцільові винищувачі МіГ-29, отримані цього року від Польщі та Словаччини.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, МіГ-29 у червні стали в стрій у складі Повітряних сил Збройних сил України.

Громов подякував союзникам за підтримку та висловив сподівання, що скоро в українському небі з’являться і багатофункціональні легкі винищувачі F-16.

– Протягом червня на крило поставлені винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини… Сподіваємося побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі вже протягом найближчого часу, – наголосив генерал.

Громов розповів, що від початку червня сили ППО знищили 74% застосованих РФ крилатих ракет та майже 60% ударних безпілотників.

Він також нагадав про знищення підрозділами протиповітряної оборони 300-го російського гелікоптера. Ним став ударний багатоцільовий вертоліт Ка-52 Алігатор.

– Таким чином кількість знищених в Україні вертольотів приблизно в п’ять разів більша, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів становили близько 60 бойових та транспортних вертольотів, – уточнив Громов.

Він також поінформував, що застосування ворогом тактичної авіації на лінії бойового зіткнення малоефективне завдяки ешелонованій системі ППО наших військ.

Водночас окупанти продовжують тероризувати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей, скидаючи керовані авіабомби на об’єкти цивільної інфраструктури та будинки українців.

Як відомо, навесні Словаччина відправила Україні 13 винищувачів МіГ-29. У Польщі на початку травня звітували про надання 10 таких бойових літаків.

Джерело: Військове телебачення України

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