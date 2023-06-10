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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите – Минобороны

Володимир Гаврилов
Фото: Минобороны

На саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Украина должна получить алгоритм вступления в этот военный блок.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он прогнозирует, что на саммите члены НАТО “выйдут на определенный порядок нашего вступления” и зафиксируют его.

– Есть все признаки того, что Украина получит то, чего хочет, в определенном формате, – отметил Гаврилов.

Замминистра выразил мнение, что, несмотря на существование консенсусного механизма принятия решений в рамках НАТО и права вето членов блока, не должно возникнуть больших проблем с решением по Украине.

– Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна понимать, что после войны, скажем, в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО, — заявил Гаврилов.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина хочет получить на саммите четкие сигналы по поводу будущего членства в НАТО после завершения войны.

К саммиту, который состоится 11-12 июля, Киев готовит два новых пакета сотрудничества с НАТО – политический и практический.

В США же анонсировали мощный пакет политической и практической поддержки, который члены НАТО планируют выделить нашей стране во время саммита.

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Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите – Минобороны

Источник: Минобороны
Міноборони України, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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