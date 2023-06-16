Члени НАТО можуть погодитися на спрощену процедуру вступу України – Пісторіус

Союзники по НАТО схиляються до того, щоб спростити вступ України до цього військового блоку.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Таким чином він прокоментував оприлюднену в ЗМІ інформацію, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури вступу до НАТО, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

Пісторіус уточнив, що члени Альянсу можуть погодитися усунути деякі перешкоди на шляху України до членства. Він додав, що Німеччина готова підтримати цю ідею.

– З’являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це… Я був би відкритий для цього, – наголосив Пісторіус.

Як відомо, НАТО виключає можливість вступу України, доки наша держава перебуває в стані активної війни.

За даними західних ЗМІ, американський лідер Джо Байден підтримує план генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україні не потрібно буде виконувати план дій щодо членства (ПДЧ) для вступу в блок. На виконання ПДЧ могли б піти роки.

На 11-12 липня планується саміт НАТО у Вільнюсі (Литва). Україна розраховує отримати на ньому алгоритм вступу до цього військового блоку.

Джерело : The Guardian

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