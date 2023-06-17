Лідери Африки представили 10 складових щодо врегулювання війни в Україні

Лідери країн Африканського Союзу бачать закінчення російсько-української війни шляхом дипломатичного врегулювання і подальшої деесклації.

Про це президент ПАР Сіріл Рамафоса заявив під час пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

– Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом, – сказав він.

Рамафоса додав, що лідери країн Африки впевнені, що “всі війни колись закінчуються”, тож і ця війна має бути завершена “якнайшвидше через переговори та дипломатичним шляхом”.

– Третьою складовою для нас є деескалація конфлікту. Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює зі встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти і врегулювати ситуацію, – сказав лідер ПАР.

Четвертим пунктом врегулювання російсько-української війни Рамафоса назвав суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН.

П’ятою складовою було названо необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

Шоста складова передбачає, що Росія і Україна країни повинні забезпечити рух зернових і добрив. Він додав, що однією з причин приїзду сюди лідерів країн Африки є те, що на африканському континенті відчуваються негативні наслідки російського вторгнення в Україну.

– Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив і ціни на них підвищилися, – сказав президент ПАР.

Сьомим елементом плану з урегулювання війни є гуманітарні питання.

– Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу, – сказав він.

Восьмим компонентом плану Рамафоса назвав обов’язковий обмін полоненими, що включатиме повернення дітей з Росії.

– Дев’ятою складовою є післявоєнна реконструкція. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми маємо йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки, – додав президент південноафриканської держави.

Крім Сіріла Рамафоси, 16 червня до Києва приїхали президент Сенегалу Макі Салл, лідер Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, лідер Замбії Хакаїнде Хічілема, прем’єр Єгипту Мустафа Мадбулі, голова МЗС Уганди Джедже Одонго і голова Офісу президента Республіки Конго Флорент Нциба.

Лідерам країн Африки були показані наслідки воєнних злочинів РФ, а також вони стали свідками обстрілу української столиці Росією.

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