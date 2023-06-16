Определили главные задачи и дальнейшие действия: Сырский посетил украинских бойцов на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают идти вперед и освобождать нашу землю.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

– Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия, – отметил он.

Кроме того, Сырский проинформировал, что враг продолжает перекидывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении.

— Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации, — добавил он.

Сырский сообщил, что бойцов ЧВК Вагнера уже нет на Бахмутском направлении, а новоприбывшие военные РФ не дотягивают до их уровня.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ выразил благодарность украинским защитникам за качественную работу и продвижение вперед, в частности отметил подразделения 3 ОШБр, 5 ОШБр, 54 ОМБр, 57 ОМПБр и 80 ОДШБр.

Фото: Military Media Center

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.