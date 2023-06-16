Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Определили главные задачи и дальнейшие действия: Сырский посетил украинских бойцов на Бахмутском направлении

Сирський

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают идти вперед и освобождать нашу землю.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

– Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия, – отметил он.

Кроме того, Сырский проинформировал, что враг продолжает перекидывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении.

— Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации, — добавил он.

Сырский сообщил, что бойцов ЧВК Вагнера уже нет на Бахмутском направлении, а новоприбывшие военные РФ не дотягивают до их уровня.

Читайте также
Бои под Бахмутом притихли, но продолжаются артиллерийские дуэли — Череватый
Сергій Череватий

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ выразил благодарность украинским защитникам за качественную работу и продвижение вперед, в частности отметил подразделения 3 ОШБр, 5 ОШБр, 54 ОМБр, 57 ОМПБр и 80 ОДШБр.

Фото: Military Media Center

Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Можно достичь приказом о выводе войск РФ: Подоляк о призывах к “миру” от Москвы
Михайло Подоляк
Ракеты и не только. Швеция объявила о новом пакете помощи для ВСУ
винищувач jas 39 gripen
Союзники в НАТО обещают увеличить поддержку Украины на €500 млн — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Ранены 23 человека, среди которых трое детей: последствия атаки РФ по Херсону
Обстріл Херсону 16 червня 2023
Первое заседание нового Совета Украина-НАТО может состояться в Вильнюсе
Зеленський Єнс Столтенберг
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Определили главные задачи и дальнейшие действия: Сырский посетил украинских бойцов на Бахмутском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Определили главные задачи и дальнейшие действия: Сырский посетил украинских бойцов на Бахмутском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
Определили главные задачи и дальнейшие действия: Сырский посетил украинских бойцов на Бахмутском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (16.06.2023)
Определили главные задачи и дальнейшие действия: Сырский посетил украинских бойцов на Бахмутском направлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь