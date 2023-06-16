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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Бои под Бахмутом притихли, но продолжаются артиллерийские дуэли — Череватый

Сергій Череватий
Фото: АрміяInform

В районе Бахмута пока наблюдается некоторое затишье относительно боестолкновений, поскольку контрнаступательные действия Сил обороны в течение последней недели заставили оккупантов быть осторожнее. В то же время враг накрывает украинские позиции артиллерийским огнем.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

— В последние двое суток наблюдается минимум боестолкновений, вчера — два, а за сутки — одно. Враг, понимая, что мы используем каждый его промах, обязательно будем контратаковать, стал осторожнее. Продолжаются артиллерийские дуэли. Враг 353 раза бил по нам ствольной и реактивной артиллерией, совершил пять авианалетов, — уточнил военный.

В то же время, по его словам, украинские защитники уничтожили 85 оккупантов, 141 ранен и четверо взяты в плен.

Кроме того, уничтожены три российские пушки, РСЗО Град, ЗРК Стрела-10, самоходный миномет Тюльпан и полевой склад с боеприпасами.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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