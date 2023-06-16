Бои под Бахмутом притихли, но продолжаются артиллерийские дуэли — Череватый
В районе Бахмута пока наблюдается некоторое затишье относительно боестолкновений, поскольку контрнаступательные действия Сил обороны в течение последней недели заставили оккупантов быть осторожнее. В то же время враг накрывает украинские позиции артиллерийским огнем.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.
— В последние двое суток наблюдается минимум боестолкновений, вчера — два, а за сутки — одно. Враг, понимая, что мы используем каждый его промах, обязательно будем контратаковать, стал осторожнее. Продолжаются артиллерийские дуэли. Враг 353 раза бил по нам ствольной и реактивной артиллерией, совершил пять авианалетов, — уточнил военный.
В то же время, по его словам, украинские защитники уничтожили 85 оккупантов, 141 ранен и четверо взяты в плен.
Кроме того, уничтожены три российские пушки, РСЗО Град, ЗРК Стрела-10, самоходный миномет Тюльпан и полевой склад с боеприпасами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк