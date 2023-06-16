Визначили головні завдання та подальші дії: Сирський відвідав українських бійців на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують йти вперед і звільняти нашу землю.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

– Відвідав наших воїнів на передовій. Із командирами бригад і тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії, – зазначив він.

Крім того, Сирський проінформував, що ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку.

– Але у нас є чітке завдання – деокупація наших територій. Наша перевага – у якості, точності та мотивації, – додав він.

Сирський повідомив, що бійців ПВК Вагнера вже немає на Бахмутському напрямку, а новоприбулі військові РФ не дотягують до їх рівня.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ висловив подяку українським захисникам за якісну роботу та просування вперед, зокрема відзначив підрозділи 3 ОШБр, 5 ОШБр, 54 ОМБр, 57 ОМПБр та 80 ОДШБр.

Фото: Military Media Center

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