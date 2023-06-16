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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ продолжают наступать и имеют успехи почти по всему фронту — ISW

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские подразделения достигли успехов при проведении контрнаступательных операций по меньшей мере на трех направлениях.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Спикер Генерального штаба Александр Штупун заявил, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Раздоловка —Краснополовка и Берховка — Ягодное. Российские источники утверждают, что украинские войска продвинулись вперед в районе Клещеевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и провели контратаки в районе Озаряновки и Курдюмовки (12-14 км к юго-западу от Бахмута).

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ВСУ продолжают наступать и имеют успехи почти по всему фронту — ISW

Представитель Восточной оперативно-тактической группировки полковник Сергей Череватый заявил, что за последние две недели во время контратак под Бахмутом украинские войска отбили 16 кв. км территории.

Пресс-центр оперативно-тактической группировки Таврия сообщил, что ВСУ продвинулись до 1 км на западе Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции вблизи Угледара (30 км к юго-западу от Донецка).

ВСУ имеют успехи почти по всему фронту — ISW

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что ВСУ продвинулись на 3 км в районе Малой Токмачки на западе Запорожской области и на 7 км в районе Большой Новоселки на западе Донецкой области и освободили семь населенных пунктов в этих районах с начала контрнаступательных операций.

А вот российские блогеры утверждают, что украинские войска без успеха атаковали на юго-запад и юг от Орехова Запорожской области. Однако отмечают, что ВСУ наращивают темпы контрнаступления в этом районе в связи с улучшением погодных условий.

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В ISW отмечают, что текущие наступательные операции Сил обороны создают условия для более широкого украинского контрнаступления. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк накануне заявил, что украинские силы еще не начали контрнаступление как таковое.

Источник: ISW
Война в Украине, контрнаступ
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