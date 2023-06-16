ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW

Українські підрозділи досягли успіхів під час проведення контрнаступальних операцій щонайменше на трьох напрямках.

Про це повідомляють аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Речник Генерального штабу Олександр Штупун заявив, що ЗСУ провели успішні контратаки в районі Роздолівка-Краснополівка та Берхівка-Ягідне. Російські джерела стверджують, що українські війська просунулися вперед в районі Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) і провели контратаки в районі Озарянівки і Курдюмівки (12-14 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного оперативно-тактичного угруповання полковник Сергій Череватий заявив, що за останні два тижні під час контратак під Бахмутом українські війська відбили 16 квадратних кілометрів території.

Пресцентр оперативно-тактичного угруповання Таврія повідомив, що ЗСУ просунулися до 1 км на заході Донецької області і продовжують спроби поліпшити свої тактичні позиції поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що ЗСУ просунулися на 3 км в районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та на 7 км в районі Великої Новосілки на заході Донецької області і звільнили сім населених пунктів в цих районах з початку контрнаступальних операцій.

А ось російські блогери стверджують, що українські війська без успіху атакували на південний захід і південь від Оріхова Запорізької області. Проте наголошують, що ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в цьому районі у зв’язку з поліпшенням погодних умов.

В ISW наголошують, що поточні наступальні операції Сил оборони створюють умови для ширшого українського контрнаступу. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк напередодні заявив, що українські сили ще не розпочали контрнаступ як такий.

Джерело : ISW

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