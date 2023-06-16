Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи досягли успіхів під час проведення контрнаступальних операцій щонайменше на трьох напрямках.

Про це повідомляють аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Речник Генерального штабу Олександр Штупун заявив, що ЗСУ провели успішні контратаки в районі Роздолівка-Краснополівка та Берхівка-Ягідне. Російські джерела стверджують, що українські війська просунулися вперед в районі Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) і провели контратаки в районі Озарянівки і Курдюмівки (12-14 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного оперативно-тактичного угруповання полковник Сергій Череватий заявив, що за останні два тижні під час контратак під Бахмутом українські війська відбили 16 квадратних кілометрів території.

Пресцентр оперативно-тактичного угруповання Таврія повідомив, що ЗСУ просунулися до 1 км на заході Донецької області і продовжують спроби поліпшити свої тактичні позиції поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що ЗСУ просунулися на 3 км в районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та на 7 км в районі Великої Новосілки на заході Донецької області і звільнили сім населених пунктів в цих районах з початку контрнаступальних операцій.

А ось російські блогери стверджують, що українські війська без успіху атакували на південний захід і південь від Оріхова Запорізької області. Проте наголошують, що ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в цьому районі у зв’язку з поліпшенням погодних умов.

В ISW наголошують, що поточні наступальні операції Сил оборони створюють умови для ширшого українського контрнаступу. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк напередодні заявив, що українські сили ще не розпочали контрнаступ як такий.

Джерело: ISW
Війна в Україні, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Сергій Череватий
Ракетоносіїв у Чорному морі стало вдвічі менше, але загроза висока – Гуменюк
Запуск ракет типу Калібр із моря
Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня
Бої на фронті
Дрони, які атакували Україну вночі, знищено силами ППО – Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (16.06.2023)
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (16.06.2023)
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (16.06.2023)
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (16.06.2023)
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь