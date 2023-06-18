Спасибо всем: Зеленский рассказал, какие достижения Украина получила за неделю

За эту неделю партнеры Украины приблизили общую победу, сделав новые шаги в поддержке украинского государства и армии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении за 17 июня.

Он начал с того, что хочет поблагодарить всех, кто “реально помогает” и партнеров Украины, “которые за эту неделю сделали новые шаги в поддержке нашего государства и наших людей”.

Зеленский поблагодарил объединенную стратегическую группировку войск Таврия “за движение вперед“.

— Все наши воины на Востоке — спасибо вам за стойкость и меткость, — сказал президент.

Отмечая работу партнеров Украины, президент начал с благодарности Соединенным Штатам, которые объявили очередной весомый пакет помощи оружием.

— ПВО, артиллерия и снаряды для HIMARS, противотанковое оружие, бронетехника и другие инструменты защиты свободы. Спасибо, — сказал он.

Относительно Нидерландов президент Украины поблагодарил за новый оборонный пакет, который усилит наш воздушный щит.

Он добавил, что совместная работа Америки, Нидерландов, Дании и Великобритании для закупки ракет ПВО, это то, что спасет тысячи украинцев.

— Германия — спасибо за доставленную на этой неделе технику и за неизменную мощность в защите жизни от российского ракетного террора. Спасибо за готовность предоставить противоракеты для наших Patriot, — сказал глава государства.

В то же время Италию украинский президент поблагодарил за “реализацию наших оборонных договоренностей”.

Благодарность Дании президент озвучил за готовность оперативно работать, “чтобы наша коалиция современных истребителей реально приблизила завершение этой войны нашей победой”.

Отдельно Зеленский отметил совместную работу Дании и Норвегии, которая имеет целью усиление работы артиллерии ВСУ.

— Россия принесла в Европу такую войну, когда именно от артиллерии зависит, движется ли свобода вперед. Спасибо за переданные нашим воинам снаряды, — сказал он.

Что касается Швеции, то она объявила двенадцатый пакет оборонной помощи и объявила о готовности начать подготовку украинских пилотов на современных истребителях.

Великобритания же продолжает сохранять лидерство в расширении оборонных возможностей Украины, а также продолжает предоставлять дальнобойные ракеты Вооруженным силам, которые “работают на сто процентов”, сказал президент и добавил, что на этой неделе есть решение о дополнительной поддержке со стороны Лондона.

Канада поддерживает свою неизменную помощь и прорабатывает вместе с Украиной новые шаги по артиллерии и ПВО, которые сейчас реализуются.

Президент отдельно поблагодарил все страны-участницы Рамштайн — очередное заседание состоялось на этой неделе.

— Отдельно хочу поблагодарить каждую страну, каждого лидера, все города и общины в странах-партнерах, все международные организации, которые помогают нам преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Мы еще раз докажем непреодолимость нашей общей силы, когда вернем нормальную жизнь всем людям и общинам, которые пострадали от этого российского зла экоцида, — сказал Владимир Зеленский.

Что касается Польши, то президент отметил принятую Сеймом резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО.

— Правильные сигналы в правильное время — когда готовим содержательное наполнение для саммита в Вильнюсе, — сказал он.

Отдельно Зеленский поблагодарил Люксембург за решение парламента, которым признается правда о Голодоморе — геноциде украинского народа.

— Люксембург стал 26-м государством, которое официально признало Голодомор геноцидом. И дальше работаем — для глобального признания правды, — сказал он.

Глава государства также поблагодарил всех тех, кто тренирует и обучает украинских воинов.

Источник : Офис президента

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