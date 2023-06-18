Дякую усім: Зеленський розповів, які здобути України отримала за тиждень

За цей тиждень партнери України наблизили спільну перемогу, зробивши нові кроки у підтримці української держави та армії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за 17 червня.

Він почав з того, що хоче подякувати усім, хто “реально допомагає” і партнерам України, “які за цей тиждень зробили нові кроки у підтримці нашої держави і наших людей”.

Зеленський подякував об’єднаному стратегічному угрупованню військ Таврія “за рух уперед“.

– Усі наші воїни на Сході – дякую вам за стійкість і влучність, – сказав президент.

Відзначаючи роботу партнерів України, президент почав з подяки Сполученим Штатам, які оголосили черговий вагомий пакет допомоги зброєю.

– ППО, артилерія і снаряди для HIMARS, протитанкова зброя, бронетехніка та інші інструменти захисту свободи. Дякую, – сказав він.

Щодо Нідерландів президент України подякував за новий оборонний пакет, який посилить наш повітряний щит.

Він додав, що спільна робота Америки, Нідерландів, Данії і Великої Британії для закупівлі ракет ППО, це є тим, що врятує тисячі українців.

– Німеччина – дякую за доставлену цього тижня техніку і за незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору. Дякую за готовність надати протиракети для наших Patriot, – сказав глава держави.

Водночас Італії український президент подякував за “реалізацію наших оборонних домовленостей”.

Вдячність Данії президент озвучив за готовність оперативно працювати, “щоб наша коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни нашою перемогою”.

Окремо Зеленський відзначив спільну роботу Данії та Норвегії, яка має на меті посилення роботи артилерії ЗСУ.

– Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед. Дякую за передані нашим воїнам снаряди, – сказав він.

Щодо Швеції, то вона оголосила дванадцятий пакет оборонної допомоги і оголосила про готовність розпочати підготовку українських пілотів на сучасних винищувачах.

Велика Британія ж продовжує зберігати лідерство в розширенні оборонних можливостей України, а також продовжує надавати далекобійні ракети Збройним силам, які “працюють на сто відсотків”, сказав президент і додав, що цього тижня є рішення про додаткову підтримку з боку Лондона.

Канада підтримує свою незмінну допомогу та опрацьовує разом із Україною нові кроки щодо артилерії та ППО, які наразі реалізуються.

Президент окремо подякував усім країнам-учасницям Рамштайну – чергове засідання відбулось цього тижня.

– Окремо хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, усім містам і громадам у країнах-партнерах, усім міжнародним організаціям, які допомагають нам долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Ми ще раз доведемо нездоланність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя усім людям і громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду, – сказав Володимир Зеленський.

Щодо Польщі, то президент відзначив ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО.

– Правильні сигнали у правильний час – коли готуємо змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі, – сказав він.

Окремо Зеленський подякував Люксембургу за рішення парламенту, яким визнається правда про Голодомор – геноцид українського народу.

– Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. І далі працюємо – для глобального визнання правди, – сказав він.

Глава держави також подякував усім тим, хто тренує і навчає українських воїнів.

Джерело : Офіс президента

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