Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло до 16 — МВД

На территориях Николаевской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины, от последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции погибли 16 человек.

Об этом 17 июня в Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— Итоги 12-го дня ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Подтопленными остаются 1300 домов. 1274 — на территории Херсонской и 26 — Николаевской областей, — сообщил он.

По информации главы МВД, всего из этих двух областей было эвакуировано 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

— Погибло 16 человек: 14 — на Херсонщине и 2 — на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек, — сообщил он.

Отметим, что МВД Украины сообщает только о данных с территорий, которые находятся под контролем Киева и Вооруженных сил Украины. Сколько жертв, пострадавших и пропавших без вести на территории левого берега Днепра, который больше пострадал от подрыва Россией Каховской ГЭС, пока неизвестно.

Игорь Клименко также сообщил, что полиция приняла более 4,8 тыс. заявлений граждан о повреждении имущества. В общем, было проверено 13,5 тыс. квартир и домов.

— Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но наши люди несокрушимы: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают несмотря на российские террористические атаки, — написал он.

Напомним, американская газета The New York Times 17 июня сообщила, что причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

Источник : МВД

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