Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 16 – МВС

На територіях Миколаївської та Херсонської областей, що знаходяться під контролем України, від наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції загинуло 16 осіб.

Про це 17 червня у Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

– Підсумки 12-го дня ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Підтопленими залишаються 1300 будинків. 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей, – повідомив він.

За інформацією очільника МВС, всього з цих двох областей було евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

– Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа, – повідомив він.

Зазначимо, що МВС України повідомляє лише про дані з територій, які знаходяться під контролем Києва та Збройних сил України. Скільки жертв, постраждалих та зниклих безвісти на території лівого берега Дніпра, який більше постраждав від підриву Росією Каховської ГЕС, наразі невідомо.

Ігор Клименко також повідомив, що поліція прийняла понад 4,8 тис. заяв громадян щодо пошкодження майна. Загалом, було перевірено 13,5 тис. квартир та будинків.

– Ворог продовжує кошмарити Херсон обстрілами. Але наші люди незламні: ліквідаційні роботи тривають. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки, – написав він.

Нагадаємо, американська газета The New York Times 17 червня повідомила, що причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

Джерело : МВС

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