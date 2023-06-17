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Россия могла получить временное преимущество на Юге Украины — разведка Британии

Россия могла получить временное преимущество на Юге Украины — разведка Британии
Фото: Getty Images

В ходе боевых действий с применением ударных вертолетов Россия, вероятно, получила временное преимущество на Юге Украины.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В отчете отмечается, что с началом украинских контрнаступательных операций на Юге оккупационная армия оживила использование своих ударных вертолетов в регионе, перебросив более 20 дополнительных машин на аэродром Бердянска, что примерно в 100 км за линией фронта.

Вертолеты в основном используют ракеты с большей дальностью для атак на наземные цели.

16 июня ВСУ сбили один российский вертолет Ка-52. Всего Россия потеряла 302 вертолета.

Армия России, Вертолет, Росія
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