Россия могла получить временное преимущество на Юге Украины — разведка Британии
В ходе боевых действий с применением ударных вертолетов Россия, вероятно, получила временное преимущество на Юге Украины.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
В отчете отмечается, что с началом украинских контрнаступательных операций на Юге оккупационная армия оживила использование своих ударных вертолетов в регионе, перебросив более 20 дополнительных машин на аэродром Бердянска, что примерно в 100 км за линией фронта.
Вертолеты в основном используют ракеты с большей дальностью для атак на наземные цели.
16 июня ВСУ сбили один российский вертолет Ка-52. Всего Россия потеряла 302 вертолета.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк